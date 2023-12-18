بالصور| يسرا ومحمد فراج وهنا شيحة.. نجوم الفن يحضرون فعاليات "الجونة السينمائي" في البلازا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت منطقة البلازا في مدينة الجونة اليوم الاثنين ١٨ ديسمبر، استمرار فعاليات الدورة السادسة والاستثنائية من مهرجان الجونة السينمائي، وهي المنطقة التي تضم أماكن إقامة جلسات النقاش، وعروض بعض الأفلام، وسوق الجونة ومنصة وجسر الجونة.

وتواجد في البلازا عدد كبير من نجوم ونجمات الفن ممن حرصوا على حضور فعاليات اليوم، وبينهم: يسرا، محمد فراج، هنا شيحة، أحمد حاتم، بسنت شوقي، داليا شوقي، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، حسن مالك، المخرجة آيتن أمين، أحمد مالك.

ويشهد المهرجان عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية، بينها: الحد الأخضر، آل شنب، المعزة، طوطم، إلى أبي، الأستاذ، إسعاف، باب الشمس، بوابة هوليوود، موت على ضفاف النيل، الضريح، المحطة، أن نحلم ونموت، من عبدول إلى ليلى، ماشطات، سبعة أشتية في طهران.