وائل جسار عن علاقته بزوجته المسيحية: "زوجتي أسلمت بطلب مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان وائل جسار ضيفًا على برنامج "الزمن" تقديم الإعلامية راغدة شلهوب والذي يعرض على قناة "LBC اللبنانية".

وتطرق "وائل" للعديد من الموضوعات الخاصة بحياته المهنية وتفاصيل حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأبناءه وعن مشاريعه خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن ما إذا كان اختلاف الديانة بينه وبين زوجته عائقًا أمام أهلها والتحديات التي واجهوها أمام العائلتين.

وعلق وائل جسار قائلا: "قدام العيلتين هذا شيء طبيعي أنا مسلم وهي مسيحية وده طبيعي في العائلات وكل عائلة بتبقي نفسها بنتهم المسيحية تتجوز مسيحي وابنهم المسلم يتجوز مسلمة ولكن احنا اتحدينا هذه الظروف وأثبتنا إن الدين هو المعاملة، الدين هو الأخلاق، الدين هو انك تحب ربك بطريقتك انت".

واستكمل: "أنا اتعلمت في مدارس مسيحية وبعرف كل التراتيل وبحب ولادي يبقي عندهم نفس الحب، وانا بفهمهم دينهم الدين الإسلامي طبعًا وبحترم ديانة زوجتي المسيحية وفي النهاية الديانات السماوية كلها هدف واحد، وبيحتفلوا بالكريسماس لكن ما بيروحوش الكنيسة".

مضيفًا: "أمهم أسلمت، وهي بتحب الدين المسيحي طبعًا لأنه دينها وهي اتولدت بالدين المسيحي ولكن وأنا اللي طلبت منها إنها تدخل الإسلام ولم أكرهها على دخول الإسلام ولا قلت لها لازم تتحجبي أو لازم تبعدي عن الناس اللي كنتي تعرفيهم ولكن أنا شوفت الموضوع إن الزوجة لازم تتبع جوزها".

وتابع: "ولازم أعرف ولادي دينهم الحقيقي ايه حتى لو بيحبوا الدين المسيحي لكن لازم يبقوا فاهمين ومراتي فهمت الطقوس الإسلامية وبتحب تصوم في رمضان".

يذكر أن وائل جسار شارك في إحياء حفل "ليلة الدموع 2" والذي أقيم نهاية شهر نوفمبر الماضي وسط نخبة من نجوم الأغنية في الوطن العربي وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض".

