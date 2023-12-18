عمرو سلامة يكشف مواعيد عرض فيلم "60 جنيه" ضمن مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج عمرو سلامة عن مواعيد عرض الفيلم القصير "60 جنيه" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام وذلك بعد عرضه الأول ضمن حفل افتتاح المهرجان.

ونشر "عمرو" صورة من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق قائلا: "لكل المهتمين من ضيوف مهرجان الجونة يعرض فيلم 60 جنيه غدًا وبعد الغد ضمن عروض الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي بحضور طاقم العمل في سي سينما".

ينتمي فيلم "60 جنيه" لنوعية الأفلام الروائية القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة تدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن عمرو سلامة عرض له مؤخرًا فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويعرض حاليًا بدور العرض المصري.