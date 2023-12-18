سميح ساويرس في جولة داخل سوق الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

حرص المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي على زيارة سوق الجونة السينمائي، الذي تم تدشينه خلال الدورة السادسة لأول مرة في تاريخ المهرجانات المصرية.

مؤسس المدينة التقى بالعارضين المتواجدين داخل السوق، وحرص على معرفة التفاصيل الخاصة بما يقدمه العارضون، حيث كان بصحبته عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان.

سوق الجونة أحدث الإصدارات المنضمة إلى منصة الجونة السينمائي في الدورة السادسة، ويتولى إدارته محمد تيمور، ويسعى السوق إلى منح الفرصة لصناع السينما الشباب من أجل الالتقاء بشركات الإنتاج لعرض أعمالهم والحصول على فرص عمل.

وأقيم السوق على مدار 4 أيام متتالية تنتهي اليوم الثلاثاء، وتضمن العديد من البرامج أبرزها "Meet The Expert"، كما تواجدت مكتبة تضم مجموعة من الأفلام القصيرة غير المشاركة في مسابقة المهرجان.