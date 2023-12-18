شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: أدعو للرئيس السيسى بالتوفيق فى استكمال الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة غادة عبد الرازق، الرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، وتوليه فترة رئاسية جديدة، وقالت لـ"الخليج 365" إنها تدعو له بالتوفيق في استكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها تتمنى له التوفيق وأن يسدد خطاه في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن الشعب المصرى يستحق رئيسًا مثل عبد الفتاح السيسى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.