شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير وننتظر منه مزيدًا من الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي فوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الكثير لمصر وننتظر منه مزيدًا من الاستقرار والتقدم والازدهار، مؤكدًا أن الأمن والأمان الذي تنعم به مصر هو تحدٍ كبير انتصرت فيه الإرادة السياسية والشعب المصري ودفع ثمنه غاليًا.

وأضاف أشرف زكي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم المواهب فهو أب عظيم لشباب مصر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.