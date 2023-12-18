شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى للرئيس السيسى: نتطلع نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة عبير صبرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه بالانتخابات الرئاسية، ووجهت له رسالة من خلال ”الخليج 365” قائلة: "ببارك للرئيس عبد الفتاح السيسى على نجاحه فى الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة، وأتطلع بكل حماس لانطلاق مصر وشعبها مع الرئيس السيسى نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات والإنتاج والنمو والتقدم والأمن والأمان".

وأضافت عبير صبرى فى رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسى:"بدعى ربنا يعينه ويوفقه فى اللى جاى إن شاء الله فأنا مؤمنة جدا بالرئيس السيسى وأنه رجل المرحلة وقادر على الوصول بالبلد إلى بر الأمان واستكمال ما بدأه خلال السنوات الماضية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.