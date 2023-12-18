شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: نحب الرئيس السيسى ونحترمه ونقدر مواقفه وربنا يثبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة وفاء عامر الرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ووجهت له رسالة من خلال ”الخليج 365” قائلة: "بنحبه وبنحترمه وبنقدر مواقفه الإنسانية والبطولية اللى عملها، وهقول ربنا يثبته وعشمنا كتير فى ربنا وفيه إن شاء الله والشعب المصري ويكون كتف بكتف مع رئيسه ومع الجيش عشان مصر تكبر وإن شاء الله ينتظرنا مستقبل كويس بس لازم نصبر لأننا بنتعرض لحرب ومصر محاطة بكتل من النار، أتمنى لأرض بلدى وجيشها وشعبها السلامة".

وأضافت وفاء عامر فى رسالتها: "أتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللى بثق فيه وبثق فى أن ربنا هيقدره ويقويه أنه يزود الرقعة الزراعية ويفتح مصانع كتير، وهو عمل بنية تحتية عظيمة فى مصر وعمل حاجات كتير لا يستهان بها تتعمل فى مئات السنين من خلال طرق وكبارى ومدن جديدة وأحياء للحالة الاقتصادية للشباب وأعطى أمل للأسرة الفقيرة يعيشوا تحت سقف بيت محترم، وأتمنى أن تزيد فرص العمل وأن الزراعة تزيد وفتح المصانع وأن كل الشباب تشتغل".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.