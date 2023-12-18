شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى: الرئيس السيسى أهل برئاسة مصر ووجوده مهم فى هذه الفترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المطربة ساندى الرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ووجهت له رسالة من خلال ”الخليج 365”: "الرئيس السيسي هو أهل برئاسة مصر، شفنا قد إيه وجوده مهم كخبرة فى الحروب، وكان اختبار جيد فاز فيه بجدارة، وشفنا أمان عهده من بعد رعب وإرهاب لسنوات طويلة والحقيقة اختفيت تمامًا من المشهد وكانت فترة صعبة جداً".

وأضافت ساندى: "أنا شايفة إن اللى نفسى يحصل الفترة الجاية وهو بالفعل بيعمل كده واحنا داعمين له، وهى فكرة الصناعة شايفة ان فى تفاعل كويس مع الصناعة المحلية خاصة بعد المقاطعة اللى اتعملت، وشايفة أنه عشان نقوم لازم يكون فى مصانع أكتر تبع الدولة عشان يكون عندنا صناعات محلية، كمان لازم يكون فى اهتمام بالزراعة بشكل أكبر".

وتابعت ساندى: "أتمنى كمان الاهتمام بالمشهد الترفيهي لأن مصر طول عمرها لها الريادة فى الفن، فلازم يكون فى اهتمام بالقوى الناعمة عن طريقة كثرة الحفلات والمسارح والمهرجانات الفنية ومهرجانات التسوق وغيرها، فاتمنى أن شاء الله تزيد قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والفن".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.