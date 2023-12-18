شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى للرئيس السيسى: أتمنى الاستمرار فى حياة كريمة واستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب محمود الليثي الرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه بالانتخابات الرئاسية، وقال من خلال ”الخليج 365”: "ألف ألف مليون مبروك وأتمني من الرئيس الاستمرار في مشروع حياة كريمة واستكمال مسيرة التنمية والعطاء والمحافظة على حياة البسطاء، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في كل المجالات".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.