شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى للرئيس السيسى: ربنا يعينه على اللى جاى ومتفائلة رغم الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة هبة مجدى الرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه بالانتخابات الرئاسية، ووجهت رسالة للرئيس السيسى من خلال ”الخليج 365” قائلة: "ألف مبروك للرئيس والله يعينه على الفترة الجاية، وأنا متفائلة إن اللى جاى هيبقى أفضل رغم كل الصعاب والتحديات اللى بنواجهها".

وأضافت هبة مجدى: "أتمنى الفترة الجاية إننا نعدى كل الظروف ونكمل مسيرة التنمية وبناء الدولة وده هيجيى أن كلنا نحط إيدينا فى إيد بعض ونتحد من أجل البلد، فإحنا شفنا حاجات صعبة قوي في نهاية 2023 بس إن شاء الله متفائلة إن 2024 تكون سنة كلها مفاجآت حلوة وإحنا كمان علينا دور مهم أننا نشتغل كلنا أكتر".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.