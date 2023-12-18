شكرا لقرائتكم خبر عن دينا حايك تهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة اللبنانية دينا حايك على تهنئة الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 والتي انطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وعبرت عن إعجابها بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر.

من ناحية أخري تستعد دينا حايك، لحفل في رأس السنة بيوم 31 ديسمبر في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تعد أولي حفلاتها بعد شفائها.

يذكر أن دينا حايك أعلنت في شهر مارس الماضي شفائها من مرض السرطان وذلك على الهواء في برنامج حديث البلد مع الإعلامية مني بو حمزة: أنا شفيت، والشيء اللي اتعلمته إن دايمًا بنقول إن الصحة أهم شيء، بس ما بعرف إذا بنحسها، إذا بنعنيها أو بس، بنقولها بس هي بجد أهم شيء لأن أقل حاجة هي بتوقفك.