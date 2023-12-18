شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سميرة أحمد: سعيدة بفوز الرئيس السيسي المُحب لبلده وشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة القديرة سميرة أحمد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقالت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، كما نهنئ أنفسنا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي المحب لبلده وشعبه، الذى يبذل جهدًا كبيرًا من أجل مصر، وكل خطوة يقوم بها تدل على أن قلبه على بلده، وألف مبروك للمصريين وتحيا مصر.

وفى وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.