شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يطرح "روح الروح" دعمًا لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، دعمًا للقضية الفلسطينية، وهى من كلمات آمار مصطفى، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.

أغنية "روح الروح"، طرحها الفريق تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من مآس نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، مع مرور الوقت شعر الفريق أن لديهم من الغضب ما يجب أن يخرج في الموسيقى أو الغناء، وعندما كتبت الشاعرة آمار مصطفى الكلمات المناسبة، شعر الفنان هانى الدقاق مؤسس الفريق، بتفاعل شديد مع الكلمات، وأحس بأنها تعبر عما كان يفكر فيه جميع أعضاء الفريق، فقام بتلحين الأغنية بشكل سريع.. قامت برسم البوستر الرسمي للأغنية، الفنانة الفلسطينية جنة رشيد التى تهوى الرسم منذ الصغر، وقامت برسمه فى غزة من تحت القصف وعبرت عن مشاعرها من خلاله.. تقول كلمات أغنية "روح الروح":..

إحنا صحاب الأرض

إحنا السكان الأصليين

و جذور بتمد لعاشر جد

بتهتف فلسطين

لو عامل نفسك يعني نسيت..

أنا متهزتش.. أنا صاحب البيت

أنا صوت لا بيسكت و لا بيموت

أنا وعد يقين

و عينيا لواتقفلت ببارود.. هتنفح جوه عيون ملايين

هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين

و الورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين

و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين

و يا روح الروح.. و يا حتة من الجنة على الأرض

لو عمري يروح.. انا عمرى ما هتعب ولا هتهد

انا هنا على ارضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش

انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش