مسار إجبارى يطرح "روح الروح" دعمًا لأهالى غزة

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القاهرة - سامية سيد - طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، أغنية جديدة بعنوان "روح الروح"، دعمًا للقضية الفلسطينية، وهى من كلمات آمار مصطفى، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.
إحنا صحاب الأرض
إحنا السكان الأصليين
و جذور بتمد لعاشر جد
بتهتف فلسطين
لو عامل نفسك يعني نسيت..
أنا متهزتش.. أنا صاحب البيت
أنا صوت لا بيسكت و لا بيموت
أنا وعد يقين
و عينيا لواتقفلت ببارود.. هتنفح جوه عيون ملايين
هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين
و الورد هيرجع و هيطرح في قلوب تانيين
و ساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين
و يا روح الروح.. و يا حتة من الجنة على الأرض
لو عمري يروح.. انا عمرى ما هتعب ولا هتهد
انا هنا على ارضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش
انا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش
مسار إجباري.. يطرح روح الروح دعما لأهالي غزة
مسار إجباري.. وأغنية روح الروح دعما لأهالي غزة
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