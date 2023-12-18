بالصور- من داخل سيارتها..هيا مرعشلي تستعرض أنوثتها وجمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة هيا مرعشلي على الجمهور بصور من داخل السيارة شاركتها عبر حسابها الخاص، وتألقت هيا بجمالها وإستعرضت أنوثتها من خلال الصور حيث ظهرت بلوك كاجول إرتدت فيه توب بالون الأسود وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها، وتفاعل الجمهور مع المنشور من خلال التعليقات متحدثين عن جمالها المميز.

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وفي وقت ستبق، شاركت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".

وتابعت هيا بالقول: "التجميل وانك تهتمي بحالك مو عيب العيب انك تخلق فكرة وصورة كاذبة لتثبت لنفسك وللعالم شي مو حقيقي".

