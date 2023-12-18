أحمد سعد يحدث جدلاً واسع بعد إرتدائه هذه الملابس في إحدى حفلاته الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد صور له من مشاركته الأخيرة في حفل MDLBEAST في المملكة العربية السعودية إلى جانب أكبر نجوم العالم، إلا أنه أثار جدلاً كبيراً بسبب ما كان يرتدي حيث كان اللوك يتألف من توب باللون الأسود مع سترة كروب باللون الأسود، وسروال واسع للغاية مزين بالسحابات والأحزمة، الأمر الذي جعل الجمهور يعلق على المنشور مشيرين إلى أن هذا لا يليق بالفنانين.

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وفي وقت ساتبق، نشر أحمد سعد فيديو له عبر حسابه يعانق فيه النجم الأميركي العالمي ويل سميث، وذلك من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعلق سعد قائلاً : " حبيبي ويل العالمي " .

وشكل صعود ويل سميث على المسرح في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ثورة في صفوف الجماهير الذين هتفوا وصفقوا ورقصوا معه على مجموعة من أشهر أغانيه، كان أبرزها "Welcome To Miami" التي غيّر ويل كلمة ميامي فيها إلى الرياض أثناء غنائها، ما أثار إعجاب الجمهور.

