بالفيديو-بلوك رمادي شيك.. تيا ديب إبنة نوال الزغبي تخطف قلوب الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلوك شيك رائع، إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود مع سروال ضيق باللون الرمادي وسترة رسمية باللون الرمادي واسعة، وتركت تيا شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها، ولإكمال اللوك وضعت على عينيها نظارات شمسية ذات تصميم عريض.



وكانت هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ابنتها تيا ديب بعيد ميلادهاـ وذلك عبر نشرها صورة جمعتهما، وأرفقتها بتعليق يعبر عن حبها لـ تيا.

وبدت نوال في الصورة مرتدية بدلة باللون الموف، أما تيا فظهرت بجاكيت واسعة سوداء مخططة باللون الأبيض، وكانتا متعانقتين، وأرفقت نوال الصورة برسالة معايدة جاء فيها: "أتمنى لك أسعد عيد ميلاد يا كنزي الثمين".

إشارة إلى أن تيا ديب التي تخصصت في تصميم الأزياء، قد أتمت من العمر 25 عاماً، إذ إنها مولودة في عام 1998.

