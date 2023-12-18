هشام عاشور يحسم الجدل حول حقيقة انفصاله من نيللي كريم.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان ولاعب الاسكواش هشام عاشور حقيقة انفصاله عن الفنانة نيللي كريم، وذلك بعد انتشار الشائعات عن علاقتهم خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح هشام عاشور عن انفصاله من نيللي كريم، قائلاً: مش بشوف القصة ديه ولكن بسمع عنها، ويمكن بتطلع الأخبار ديه عشان مش بنزل صور كتير على انستجرام".

أضاف هشام عاشور عن حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة، معلقاً: "مبسوط جدًا جدًا لأن المهرجان في الدورة ديه فني جدا جدا وكله سيمنار وصناع سينما بيتقابلوا في حتة واحدة، وده مش بيحصل عشان كله مشغول بمشاريعهم الفنية والخاصة".

وعبر هشام عاشور عن رأيه في تخصيص مهرجان الجونة لبرنامج سينمائي فلسطيني يعرض أعمالًا فلسطينية دعمًا للقضية، قائلاً: "ديه حاجة عظيمة، ومفيش احتفالات وإحنا عايشين فترة صعبة ونؤازر إخواتنا في فلسطين".

أعمال هشام عاشور

ينتظر الفنان هشام عاشور طرح فيلم الملحد الذي يلعب بطولته الفنان أحمد حاتم ويخرجه ماندو العدل ومن تأليف إبراهيم عيسى، وذلك خلال الفترة المقبلة.

ويعد مسلسل عملة نادرة هو آخر أعمال هشام عاشور الفنية، والذي تعاون خلالها للمرة الثانية مع المخرج ماندو العدل بعد فيلم الملحد، ولعبت بطولته زوجته الفنانة نيللي كريم، ونافسوا به في موسم دراما رمضان 2023.

هشام عاشور ونيللي كريم