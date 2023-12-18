كاملة أبو ذكري تدعو للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل المخرجة كاملة أبو ذكري دعم القضية والشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الكيان الصهيوني ومواصلة قصف قطاع غزة

وعلقت "كاملة" عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم 72 اللهم أقذف السكينة في قلوب أهل غزة، وأطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف وكن لهم وليا ونصيرا، واغفر لنا تقصيرنا".

وحرصت المخرجة كاملة أبو ذكري على النزول والتضامن مع القضية الفلسطينية خلال إحدى الوقفات الاحتجاجية في شهر أكتوبر الماضي والتي نددت خلالها بتعنت الكيان الصهيوني وعدم سماحه بدخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

وتواصل "كاملة" نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي توضح خلالها كم الدمار الحاصل في قطاع غزة وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي لا محدود.

يذكر أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري كان بمسلسل "بطلوع الروح" والذي عرض في موسم دراما رمضان عام 2022.