نبيل الحلفاوي يطالب لاعبي النادي الأهلي بالفوز: "اكتبوا التاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طالب الفنان نبيل الحلفاوي لاعبي النادي الأهلي الفوز في مباراة اليوم الاثنين أمام فريق فلومينيسي البرازيلي في تمام الثامنة مساء باستاد "الجوهرة المشعة" في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وطالب خلاله لاعبي النادي الأهلي بالفوز والاقتراب خطوة من المباراة النهائية لمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلق "الحلفاوي" قائلا: "نسور القلعة الحمراء، الفوز في ماتش النهاردة بالتحديد هو الهدف، ماتش إتحاد جدة كان العقبة بينكم وبين الوصول للماتش الهدف، وتخطيتموها بجدارة ووصلتم للماتش الهدف".

وأنهى تعليقه قائلا: "اكتبوا التاريخ لكم وتجاوزوا ما حققه من قبلكم، في انتظار الفرحة يا أبطال".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.