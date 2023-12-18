شكرا لقرائتكم خبر عن "مواطن فى قاعة المسرح" مقالات نقدية لـ 50 عرضًا شاهدها الناقد يسري حسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر قريبًا عن المجلس الأعلى للثقافة؛ كتاب "مواطن في قاعة المسرح" للكاتب والشاعر يسري حسان ، ويضم الكتاب، الذي صممت غلافه مها عصام، خمسين مقالاً عن عروض مسرحية مصرية شاهدها الكاتب من 2021 حتى 2023

وفي تصدير الكتاب يقول الدكتور أحمد مجاهد: "تتميز كتابات يسرى حسان في النقد المسرحي بأنه يمتلك الخبرة الفنية المزدوجة، بوصفه ناقدًا من ناحية، وبوصفه كاتبًا مسرحيًا وكاتبًا للشعر في العديد من المسرحيات من ناحية أخرى، لهذا تأتى تحليلاته الفنية دقيقة وواعية بحكم خبرته الميدانية في مجال المسرح، فأهل نجد أدرى بشعابها.

ويقدم يسرى حسان في هذا الكتاب قراءة نقدية لمجموعة كبيرة من عروض المسرح المصري الحكومية والخاصة، والاحترافية وعروض الهواة، وقد شاهد كل هذه العروض وكتب عنها ما بين أعوام2023 ، و 2022 ، و 2021 ليقدم لنا ما يشبه السجل النقدي الفني للمسرح فى هذه الفترة

أما مقالات هذا الكتاب- يقول الدكتور أحمد مجاهد -فهي تبتعد كثيرا عن الطابع الصحفي التداولي، وعن الطابع المميز الساخر لأسلوب الكاتب، وتصنف من وجهة النظر الفنية بوصفها مقالات رصينة تعتمد على التواريخ والأرقام والمقارنات، والحديث عن جوانب العمل المختلفة التي لا يصل إليها المشاهد إلا بمساعدة ناقد خبير.

وعلى الرغم من الرصانة الفنية لهذه المقالات؛ فإنها تتفق تماما مع رسالة يسرى حسان في كتاباته كافة، وهى أنه يهدف إلى إفهام القارئ البسيط أعقد الأمور الفنية والسياسية دون تسطيح مخل، وبهذا تؤدى تلك المقالات رسالة تنويرية مهمة تتجاوز حدود الرصد والتوثيق والتحليل الفني؛ كما تحقق المتعة والمنفعة لأكبر شريحة ممكنة من المتلقين.