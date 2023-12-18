شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم: "آل شنب" فيلم عائلى إنسانى اجتماعى كوميدى ودورى به تحدٍ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هيدى كرم عن سعادتها بعرض فيلم "آل شنب" فى مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى وفى دورة استثنائية موجهة للسينما الفلسطينية، مشيرة إلى أن الفيلم مختلف سواء من ناحية الموضوع أن الكوميديا التى يتم تقديمها.

وأشارت هيدى كرم خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى إلى أن أبطال الفيلم يظهرون جميعًا بالملابس السوداء بسبب السياق الدرامى فى الأحداث لأن العائلة كلها تجتمع فى عزاء لافتة إلى أن "آل شنب" فيلم عائلى إنسانى اجتماعى كوميدى وتقدم فيه دور به كوميديا وهذا جديد عليها وبه تحدى كبير لها.

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.