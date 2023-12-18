بلوك شعر جديد..هنا الزاهد تفاجئ الجمهور وتتألق بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد صور لها عبر حسابها الخاص ظهرت من خلالها على الجمهور بلوك رائع وجمالها المعتاد وخطفت الأنار مرتديةً قميص أبيض واسع ذات اكمام طويلة، وتركت شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ هنا الزاهد، ظهرت فيه وقد قامت من دون قصد بإحراج رجل حاول تقبيلها على خدها.

أثناء خروجها من مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، إلتقت هنا بأحد الأشخاص الذي جاء ليلقي عليها التحية، حيث حاول تقبيلها، إلا أنها إبتعدت بطريقة لطيفة، تجنباً للإحراج.

وقد حضر نجوم الفن المصري يوم الأحد مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحضر مراسم العزاء كل من الممثل المصري أحمد فهمي والممثلة المصرية هنا الزاهد، ليكون هذا الظهو الأول لهما سوياً منذ إعلانهما طلاقهما مؤخراً.

