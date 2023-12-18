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ميرنا وليد - بيروت - إلتقطت عدسات المصورين صورة لعارضة الأزياء العالمية كيندال جينر اليوم، وإعتبر هذا أول ظهور لها بعد إنفصالها عن حبيبها النجم العالمي باد باني، وظهرت كيندال بلوك بسيط جداً إرتدت فيه توب من الصوف ذات أكمام طويلة مع سروال واسع رمادي، ووضعت على عينيها نظارات شمسية .
وكانت قد كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر قد انفصلت عن حبيبها النجم باد باني، الا انه لم يتم الكشف عن سبب الإنفصال، كما ان الثنائي لم يعلّقا بعد على هذا الخبر الذي فاجأ الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - بعد إنفصالها عن باد باني..إليكم أول ظهور لـ كيندال جينر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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