نقابة المهن التمثيلية تهنئ الرئيس السيسي بعد توليه فترة رئاسية جديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد الإعلان عن فوزه بفترة رئاسية جديدة باكتساح بلغ 89% بما يقرب من 39 مليون صوت مصري.

وتضمن البيان التالي: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بخالص التهاني بمناسبة فوز فخامته لفترة رئاسة جديدة لمصرنا الحبيبة".

وتابع البيان: "وإننا في هذه المناسبة نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري الذي خرج بالملايين ليعلن إرادته الصادقة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية أراضيها وندعو الله أن يحفظ وطننا الغالي لوضع مصر في المكانة التي تستحقها".

واختتم البيان: "حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، تحيا مصر".

كما أعاد الفنان إيهاب فهمي نشر بيان النقابة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "تحيا مصر".

وحرص العديد من النجوم والإعلاميين على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة بعد فوزه بانتخابات الرئاسة 2024.