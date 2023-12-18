نبيل الحلفاوي يعلق على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي: "شدوا حيلكم يا رجالة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول التي تجمع بين فريقي النادي الأهلي وفريق فلومينيسي البرازيلي في مباراة اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على أحداث الشوط الأول قائلا: "في المتناول والله، شدوا حيلكم يا رجالة وركزوا"، كما طالب بنزول لاعب النادي الأهلي "أليو ديانج" في الشوط الثاني.

وطالب "الحلفاوي" لاعبي النادي الأهلي بالتركيز في مباراة الليلة والفوز للاقتراب خطوة من الوصول لنهائي كأس العالم للأندية ومقابلة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلق "الحلفاوي" قائلا: "نسور القلعة الحمراء، الفوز في ماتش النهاردة بالتحديد هو الهدف، ماتش إتحاد جدة كان العقبة بينكم وبين الوصول للماتش الهدف، وتخطيتموها بجدارة ووصلتم للماتش الهدف، اكتبوا التاريخ لكم وتجاوزوا ما حققه من قبلكم، في انتظار الفرحة يا أبطال".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.