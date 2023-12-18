تقاضى 30 مليون دولار عن فيلمه الأخير ومنع من دخول الصين لهذا السبب.. معلومات عن براد بيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل النجم الأمريكي براد بيت بعيد ميلاده الـ 60 هذا العام ويعد "بيت" أحد أشهر نجوم السينما في هوليوود وتعاون مع مسيرة حافلة بالأعمال الهامة مع كبار النجوم وصناع السينما.

ومن المعروف عن "براد بيت" شعبيته الكبيرة حول العالم وتصدر العديد من القوائم العالمية كونه أحد أبرز نجوم السينما وإلى جانب كونه ممثل يشارك "بيت" أيضًا في العملية الانتاجية للعديد من أفلامه خلال الفترة الماضية.

وإليكم 10 معلومات عن براد بيت في عيد ميلاده:

1- منع من دخول الصين بسبب دوره في فيلم "Seven Years in Tibet" عام 1997.

2- رفض المشاركة في فيلم "Apollo 13" عام 1995 للمشاركة في بطولة فيلم "Seven" بنفس العام.

3- تقاضى براد بيت 30 مليون دولار عن فيلمه المرتقب والذي تدور أحداثه حول سباقات فورمولا والمقرر عرضه خلال العام المقبل.

4- قبل التمثيل والشهرة كان "براد" يعمل بأحد المطاعم الشهيرة وكان يرتدي زي "فرخة" للترويج للمطعم وجلب الزبائن.

5- كشف "براد" عن متابعته ومشاهدته لبرنامج الواقع "Jackass".

6- دفع 28 مليون دولار من أجل قضية التسوية بينه وبين طليقته النجمة جينيفر أنيستون.

7- كان من المقرر أن يقوم ببطولة فيلم الخيال العلمي "The Matrix" عام 1999 وذهب الدور في النهاية لكيانو ريفز.

8- درس الصحافة أثناء فترة الدراسة وتخصص في الإعلانات.

9- فاز بجائزتي أوسكار الأولى كمنتج مشارك في فيلم "12 Years a Slave" عام 2014، وللمرة الثانية عام 2020 كأفضل ممثل في دور مساعد.

10- يشارك "براد" في العملية الإنتاجية لفيلم السيرة الذاتية "Bob Marley" والمقرر عرضه تجاريًا بشهر فبراير من العام المقبل.