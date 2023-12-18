فن ومشاهير

أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد فهمي عن تعرضه لأزمة صحية ونشر صورة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "فهمي" في الصورة وهو يرتدي القميص الخاص بإحدي المستشفيات وعلق قائلا: "الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل الحمد لله".

وعرض للفنان أحمد فهمي مؤخرًا حكاية "ألفريدو" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب" وشاركه بطولته الفنانة إلهام شاهين و حقق نجاحًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وأعلن "فهمي" مؤخرًا عن التبرع بجزء من أرباح محله التجاري للهلال الأحمر المصري تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي يشارك في بطولة العرض المسرحي "شحاتين أكاديميي" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" وشارك بطولتها نخبة من نجوم المسرح وحقق نجاحًا كبيرًا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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