شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثان ماجورز يهدد بقتل نفسه في رسائل جديدة من محاكمته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم نشر مجموعة من الرسائل النصية والتسجيل الصوتي من محاكمة الممثل العالمى جوناثان ماجورز الجارية بتهمة الاعتداء المزعوم، ونفي ممثل مارفل الاتهامات الموجهة إليه.

الأدلة التي تم إصدارها حديثًا، والتي تمت مشاركتها في المحكمة الأسبوع الماضي، هي بين ماجورز وصديقته السابقة جريس جباري، التي اتهمته بالاعتداء عليها في المقعد الخلفي للسيارة في مارس. الماضى.

كما ذكرت مجلة Variety، تتضمن الأدلة رسائل نصية هدد فيها ماجورز بقتل نفسه، وتسجيلًا صوتيًا لمجادلة أخبرت فيها الممثلة أنها بحاجة إلى التصرف مثل كوريتا سكوت كينج وميشيل أوباما لدعم مسيرته المهنية.

تعود الرسائل النصية إلى سبتمبر 2022 وتتمحور حول حادثة سابقة بين ماجورز وجباري عندما كانا معا، ويبدو أن ماجورز يثني جباري عن الذهاب إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابة في رأسها.

وكتب ماجورز : "أخشى أنه ليس لديك منظور لما يمكن أن يحدث إذا ذهبت إلى المستشفى، سوف يطرحون عليك أسئلة، وبما أنني لا أعتقد أنك تحمينا فعليًا، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق حتى لو كذبت واشتبهوا في شيء ما".

أجابت جباري قائلة: “سأخبر الطبيب أنني اصطدمت رأسي، وإذا ذهبت فسأنتظر يوما آخر، لكنني لا أستطيع النوم وأحتاج إلى مسكنات أقوى، هذا كل شيء، لماذا يجب أن أخبرهم بما حدث بالفعل عندما يكون من الواضح أنني أريد أن أكون معك".

تم نشر جزء من رسالة جباري التالية، حيث كتبت: “لن أذهب إلى الطبيب إذا كنت لا تشعر بالأمان معي للقيام بذلك، وأعدك أنني لن أذكرك أبدًا ولكني أتفهم خوفك".