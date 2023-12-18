شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم أبناء وتلامذة وليد عونى وفرقة الرقص المسرحى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أبناء وتلامذة فرقة الرقص المسرحي الحديث بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء الفرقة، وحضر التكريمات وشارك فيها الفنان وليد عوني مؤسس فرقة الرقص المسرحي الحديث، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا.

وكُرم في البداية 5 فنانين وفنانات من أعمدة الفرقة، هم: الفنان كريم التونسي وتسلمت درع تكريمه والدته لسفره للولايات المتحدة الأمريكية، وكُرمت الفنانتان كريمة بدير وسالي أحمد، والفنانان مناضل عنتر ومحمود مصطفى، كما كُرم عدد آخر من أبناء الفرقة الذين كانت لهم مشاركات مختلفة، كما كُرم عدد آخر من العاملين في الفرقة خلف المسرح وفي كواليسه من فنيين وتقنيين.

وقال الفنان وليد عوني مؤسس فرقة الرقص المسرحي الحديث: لا توجد كلمات تعبر عن سعادتي حاليا وأنا أقف على خشبة المسرح الذي رقصت عليه وقدمت عليه أغلب عروضي، وأود في البداية أن أشكر معالي وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الأب الروحي والذي كان داعما لخروج الفرقة للنور، كما أشكر الوزيرة نيفين الكيلاني لحرصها علي هذا الاحتفال، كما أشكر الدكتور خالد داغر علي دعمه أيضا، كما أشكر الفنان نادر عباسي الحاضر معنا اليوم في الاحتفال، وأُهدى العرض الذي ستشاهدونه اليوم لكل الراقصين الذين عملوا معي، وأُهدي العرض للكثير من أساتذتي، منهم الفنان فاروق حسني الأب الروحي للفرقة والحاضر معنا اليوم، كما أُهدي عرضي اليوم ليوسف شاهين وفيروز ونجيب محفوظ وآخرين.