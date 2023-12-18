في المرتبة الرابعة..إليكم ما حققه أكرم حسني في فيلمه "العميل صفر" يوم أمس

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم "العميل صفر" الذي يقوم ببطولته الممثل أكرم حسني بتحقيق نجاح كبير في دور العرض إلا أنه تراجع بعد تحقيقه إيرادات عامة بقيمة 35 ألف و989 جنيه يوم أمس إلى الركز الرابع.



تدور قصة الفيلم في اطار كوميدي من خلال شخصية صفر عبد اللطيف الذي يقوم بدوره أكرم حسني، وهو عاشق لمغامرات جيمس بوند ويحلم ان يكون مثله. يقود العميل صفر عدّة مغامرات فاشلة بصحبة أصدقائه، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة.

يشارك في العميل صفر الممثلون أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، فيدرا، أوتاكا، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.