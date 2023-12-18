بالصور- بالأسود والأبيض..بسنت شوقي تتألأق بفستان بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية بسنت شوقي أنظار المتابعين بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بلوك رائع مرتديةً فستان باللون الأسود والأبيض في غاية الأناقة طويل وصيق من دون أكمام ،وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وفي وقت سابق، نشرت بسنت شوقي مقطع فيديو، شاركته شقيقتها الممثلة داليا شوقي، من كواليس تصوير مسلسل "العودة".

وكشفت بسنت شوقي في الفيديو عن كواليس تحضيرها لشخصيتها في المسلسل "هناء".

وظهرت بسنت في مقطع الفيديو وهي تقوم بتطبيق المكياج السينمائي الخاص بمشهد تعرضها للضرب، وعلقت عليه تعليقاً طريفاً، قالت فيه: "هناء وهي مضروبة".

