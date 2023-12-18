- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على الجمهور بصور من داخل سيارتها الرياضية الفارهة من نوع "bugatti" نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت كايلي بلوك رياضي إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود ضيقة، مع سروال ضيق من نفس اللون إستعرضت منخلاله رشاقة جسمها، وربطت شعرها إلى الأعلى مع مكياج خفيف أظهر جمال وجهها.
وكانت كشفت كايلي جينر أنها توظف "ناني" لكلابها السبعة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.
ولفتت كايلي إلى أن "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة "Interview"، حيث سألتها المذيعة: "من هو أفضل موظف عندك على الإطلاق؟"، وبدورها أجابت كايلي: "ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".
وعندما سألتها المذيعة عن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر".
وأضافت ممازحة: "كان عليّ أن أحافظ على تماسك الأسرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- من داخل سيارتخها الفارهة..كايلي جينر تستعرض رشاقة جسمها بلوك رياضي أسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.