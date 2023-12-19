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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بأخر إطلالاتها على الجمهور، حيث شاركت صور لها من على درج طائرة الخاصة، وظهرت ياسمين بلوك كاجوال مميز وهادئ إرتدت فيه توب باللون الأبيض ذات اكمام قصيرة مع سروال جينز ضيق وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت نالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب الجمهور، وتفاعل المتابعون بشكل كبير بعد ظهورها بعباءة شرقية مميزة باللون الزيتي.
وأطلت ياسمين بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، مع عباءة باللون الأخضر من تصميم السعودية نور الظاهري، ويصل سعرها إلى 1437 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- من على متن طائرة خاصة..ياسمين صبري تتألق بلوك كاجوال مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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