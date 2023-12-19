فن ومشاهير

بالصور- من على متن طائرة خاصة..ياسمين صبري تتألق بلوك كاجوال مميز

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري بأخر إطلالاتها على الجمهور، حيث شاركت صور لها من على درج طائرة الخاصة، وظهرت ياسمين بلوك كاجوال مميز وهادئ إرتدت فيه توب باللون الأبيض ذات اكمام قصيرة مع سروال جينز ضيق وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت نالت إطلالة ياسمين صبري إعجاب الجمهور، وتفاعل المتابعون بشكل كبير بعد ظهورها بعباءة شرقية مميزة باللون الزيتي.
وأطلت ياسمين بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، مع عباءة باللون الأخضر من تصميم نور الظاهري، ويصل سعرها إلى 1437 ريال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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