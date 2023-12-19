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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عيون الجمهور بأخر إطلالة لها، وظهرت بلوك في غاية الأناقة، إرتدت فيه توب ضيق مغطى بالترتر اللامع مع سروال باللون الأبيض واسع عند القدمين، وتركت كارول شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها، وعلقت على المنشور بالقول : "ليلة ساحرة في قلب بيروت".
وكانت شاركت كارول سماحة بالانتخابات الرئاسية المصرية برفقة نجوم آخرين في اليوم الأخير للتصويت، وأدلت بصوتها بعد حصولها على الجنسية المصرية منذ 4 سنوات.
وانتشرت لكارول سماحة صور وهي في لجنتها الانتخابية، وظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى وهما يدليان بصوتيهما.
وتمنت كارول عقب الانتخابات التوفيق لمصر، وأن تبقى في سلام وحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بإطلالة لامعة وأناقة مميزة..كارول سماحة تتألق بلوك مبهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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