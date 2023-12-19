نوف العبدالله تكشف عن قصة مسلسلها الجديد وإطلاقه في الموسم الرمضاني 2024 -فيديو

أعلنت الفنانة السعودية نوف العبدالله عن تفاصيل مسلسلها الجديد المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، والذي يحمل عنوان “الفرج بعد الشدة”.

وفي تصريحاتها خلال حضورها في برنامج “هذا مكان”، قدمت نوف تفاصيل القصة قائلة: “كنا نسمع قصص العجيلات وأيام المجاعة وأيام نجد قبل 150 سنة، ولكن هناك الكثير لا يعرف التفاصيل الدقيقة. لقد اشتغلت على هذا العمل وبصراحة تعبت كثيرًا”.

وأضافت نوف: “تدور القصة حول فترة الجوع التي تعرضت لها منطقة نجد قبل 150 سنة، حيث لم يتساقط المطر لمدة 3 أو 4 سنوات، وتوفي بعض الناس جوعًا وكانوا يربطون بطونهم بالحصى”. كما قدمت نوف العبدالله شكرها لكاتب المسلسل مشاري العميري، الذي هو مؤرخ وكاتب موهوب، وأعربت عن سعادتها بالتعاون معه في هذا العمل الذي استمتعت كثيرًا بتجسيده. وأكدت أن المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم إخراجه بواسطة المخرج محمد الطواله.