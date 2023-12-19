نيللي عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة: "مصر كلها نزلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت النجمة نيللي ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال ويعرض على قناة "dmc".

وحرصت "نيللي" على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة وسط العديد من التحديات والمخاطر الأمنية التي ستواجهه وتشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وعلقت "نيللي" قائلة: "النهاردة معندكش فكرة الاحتفالية اللي حصلت لي ولو أني عارفة 100% إن رئيسنا اللي هيفوز وأنا مبسوطة أوي أوي".

وعن رأيها في صورة الناخبين سواء داخل أو خارج مصر قالت: "شيء رائع شيء يفرح كأن مصر كلها نزلت وكانت لازم تحصل مع السيسي وأنا قاعدة أسمع الخبر بس الخبر معروف من الأول هيكون إيه هيكون للرجل الرائع ده ربنا يخليهولنا يارب".

وحرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه فترة رئاسية جديدة وهو ما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية وسط العديد من الاحتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية.

