منة عرفة جذابة ومي عمر في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في موناكو.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان جاب.

رزان مغربي

نشرت المذيعة رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

كارول سماحة

نشرت المطربة كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بملامح غريبة.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية من الجيم.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان جذاب.