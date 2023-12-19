شكرا لقرائتكم خبر عن "ليكي عندي إيه".. أغنية جديدة للمطرب شاندو بتوقيع أحمد عطا الله ونور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب شاندو من تسجيل أغنيته الجديدة "ليكى عندى إيه" من كلمات الشاعر أحمد عطا الله وتوزيع نور وينوى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وهذه أول أغانى ألبومه الجديد الذى بعنوان "فيكى حاجة" الذى تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أحمد مرزوق ورامى المصرى وحمادة البيلى وحسام البيجرمى وأحمد عطا الله ونور وغيرهم من الشعراء والملحنين والموزعين.



شاندو

وقرر المطرب شاندو، التمرد على الحالة السلبية التى كان يعيش فيها خلال السنوات الماضية، والعودة بقوة إلى عالم الموسيقى والأغاني، حيث قال لـ"الخليج 365": "ماليش مهنة غير الفن والموسيقى ومعرفش أعمل أى حاجة تانية في حياتى إلا الغناء وفترة الغياب كانت بسبب غياب وهروب المنتجين من الساحة في ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد، ثم كورونا".