شكرا لقرائتكم خبر عن أغانٍ جديدة لـ صابر الرباعى بتوقيع عمرو الخضرى والشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم صابر الرباعى في أغانيه خلال الفترة المقبلة مع كل من الشاعر عمرو المصرى والموزع عمرو الخضري والملحن عمرو الشاذلى، حيث سجل عدة أغانى يتم طرحها على طريقة السينجل قريبًا.

النجم صابر الرباعى احتفل مؤخرًا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالاً بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، كذلك عبر صابر الرباعى عن سعادته بخطوبة ابنه اسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.

وحل صابر الرباعى، مؤخرًا ضيفا في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام"وخلال اللقاء كشف صابر الرباعى أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل وعملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.