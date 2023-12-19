مهرجان التحطيب.. رئيس هيئة قصور الثقافة: أجواء إيجابية وصورة مشرفة في فعاليات الدورة 13 بالأقصر

ياسر رشاد - القاهرة -

عبّر عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بإقامة فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب هذا العام وسط هذه الأجواء الإيجابية مقدماً تهنئتنه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية استكمالا لمسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، الذى يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ووجه عمرو البسيوني الشكر إلى الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، لدعمها إقامة المهرجان وفعاليات الهيئة، مشيدا بتعاون إدارات الهيئة في تنظيم المهرجان بهذه الصورة المشرفة .

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لـ"بوابة الخليج 365" إن الدورة 13 للمهرجان القومي التحطيب بالأقصر هي دورة المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعى، مؤسس مهرجان التحطيب، وهو من جمع شيوخ التحطيب، مؤكدا اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي.

وأشار إلى أن التحطيب له أهمية كبيرة بمحافظات الصعيد، الامر الذى توجه ليسجل في قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

واحتفل رئيس هيئة قصور الثقافة مع شباب وشيوخ لعبة التحطيب بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات.

ويأتى المهرجان هذا العام في سياق الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية.

وانطلقت بساحة أبو الحجاج بالأقصر، مساء الاثنين، فعاليات مهرجان التحطيب وشهد الافتتاح د. نهلة إمام مستشار وزير الثقافة وخبير التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقيادات الهيئة ومحافظة الأقصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء وأساتذة الجامعة بالأقصر.

المخرج احمد الشافعى

من ناحيته، قدّم الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان، خلال تقديمه للحفل، شكره لوزارة الثقافة والهيئة على تنظيم دورة المهرجان هذا العام، بما يليق بمدينة الأقصر العريقة، وأكد اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، والحرص على إقامة تدريبات مكثفة للفرق المشاركة من خلال عدة دورات تدريبية، إلى جانب الاستعانة بعدد من شيوخ اللعبة داخل المحافظة، للاستفادة من خبراتهم التي توراثوها عن المصريين القدماء من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى تحت عنوان "إحنا تاريخ" تناول تاريخ المهرجان القومي للتحطيب خلال الأعوام السابقة وبداية نشأة لعبة التحطيب، ثم توالت العروض الفنية للفرق المشاركة، حيث قدمت فرق الأقصر وقنا وسوهاج والمنيا عروض فنية استعراضية حول لعبة التحطيب الأصلية، بينما قدمت باقي الفرق استعراضات بالعصا بمصاحبة أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي وسط تفاعل كبير من الحضور من أبناء محافظات الصعيد.

تكريم اسم المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعى

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة اسم المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعى، بتقديم درع الهيئة وشهادة تقدير ليتسلمه عنه نجله الفنان أحمد الشافعي.

جاء ذلك في حضور كل من د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، أحمد أدريس عضو مجلس النواب، محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، د. صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق، د. خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، د. أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، د. محمد رمضان عميد كلية التكنولوجيا والمعلومات، حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

يشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج بدءا من الغد الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، وذلك حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.