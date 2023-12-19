ليوناردو ديكابريو يعيش قصة حب جديدة مع شقيقة حبيبته السابقة

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النجم العالمي ليوناردو ديكابريو، قصة حب جديدة، مع شقيقة حبيبته السابقة كيت موس، بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجم الشهير (49 عاما)، على علاقة مع شابة تبلغ من العُمر 25 عاما.

نوهت الصحيفة بأن الشابة تُدعى لوتي موس، وهي عارضة أزياء، وشوهدا داخل أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن.

وامتدت جلسة الثنائي حتى الساعات الأولى من الصباح، وكانا خلال جلستهما يتمتعان بحالة انسجام عالية بحسب المنشور.

كان نجم هوليوود يواعد شقيقة حبيبته الجديدة قبل 30 عاما، وانفصلا في سنة 2007.

كان الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو أعلن قبل شهرين عن استثمار مليون فرنك سويسري في صناعة الساعات الصديقة للبيئة.

وعبر دي كابريو، نجم فيلم «تيتانيك» الشهير، عن سعادته بالاستثمار في شركة "ID Genève"، وقال في بيان وزعته الشركة على الصحفيين: "تفانيهم في مبادئ اقتصاد المواد المستدامة والابتكار، أمر ملهم حقاً. أنا متحمس لدعم الفريق ونمو الشركة لأنها تقود التغيير في صناعة المنتجات الفاخرة".

