إلهام شاهين تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات.

ونشرت شاهين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "مبروووووووووووك لرئيسنا عبد الفتاح السيسي.. وإن شاءالله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التى بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا.. ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خير لمصر ولكل المصريين".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

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