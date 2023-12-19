شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثي شالاميت يكشف حقيقة مشاركته في فيلم Barbie.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل الشاب تيموثي شالاميت عن ظهوره الملغى في فيلم Barbie للمخرجة جريتا جيرويج، في خلال ظهوره في برنامج The Tonight Show للمذيع العالمى جيمي فالون.

حيث كشف شالاميت عن دوره المميز الذي تم استبعاده، والذي كان من المقرر أيضًا أن يضم النجمة ساويرس رونان التي شاركته في بطولة فيلم Lady Bird، والتي للأسف لم تؤت ثمارها أبدًا.

أثناء البرنامج، سأل فالون شالاميت: "سمعت أن هناك شائعة أنه كان من المفترض أن تشارك في فيلم Barbie؟، وأكد شالاميت هذه الشائعة، موضحًا: "كانت هناك فكرة بالنسبة لي وأنا وسيرشا رونان للقيام بدور شرفي فى العمل".



تيموثي شالاميت

ومع ذلك، كشف بطل فيلم Wonka أنه لا يزال لا يعرف ما الذي كان سيتضمنه ظهورهم: "لا أعرف ما الذي كان سيترتب على ظهورنا، وأعتقد أنها كانت من بين الدمى المرفوضة من قبل باربى وكين، ولكننا لن نعرض أبدا هذا الأمر على ما أظن".

وكان قد كشف الممثل الشاب تيموثي شالاميت عن النصيحة "الملهمة" التي تلقاها من النجم العالمى توم كروز، حيث شارك الممثل، الذي يلعب دور البطولة في الفيلم الجديد Wonka، بشخصية ويلي ونكا، خلال مقابلة مع GQ في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إليه كروز بعد أن انتهى من تصوير فيلم Dune لعام 2021.

حيث صرح شالاميت قائلا: "بعد أن التقيت بتوم كروز، بعد الانتهاء من فيلم Dune الأول، أرسل لي رسالة إلكترونية رائعة وملهمة".

وكما ذكر في المقابلة، احتوت الرسالة الإلكترونية على قائمة بالخبراء الذين قد يحتاجهم للتدريب على الأعمال المثيرة، بما في ذلك مدرب دراجة نارية ومدرب طائرات هليكوبتر.