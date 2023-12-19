“فاتنة الجمال”.. صورة نادرة للمخرجة كاملة أبو ذكري في العشرينات من عمرها | شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 05:18 صباحاً - كاملة أبو ذكري اسم لا يخطئه أحد في عالم الإخراج السينمائي، فنحن لا نتحدث عن مخرجة صاحبة أعمال مميزة ومختلفة بل نتحدث عن صانعة دراما وسينما قبل أن تمتاز بالحرفة والصنعة

وتصدرت المخرجة كاملة أبو ذكري الترند في الساعات الماضية بعد لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في “برنامج حبر سري“.

كاملة أبو ذكري

وبعد عرض حلقتها وتصريحاتها الجريئة، شغلت المخرج المصرية الجمهور واخذوا يبحثون عن معلومات عنها وعن حياتها الشخصية ومن بين تلك المعلومات صورة قديمة لها.

كاملة أبو ذكري في شبابها

حيث تداول النشطاء صورة للمخرجة كاملة أبو ذكري وهي في العشرينات من عمرها في بداية دخولها بالمجال الفني، وأكد الكثيرين أنها كانت شابة فاتنة الجمال.

من هي كاملة أبو ذكري؟

تخرجت المخرجة كاملة أبو ذكري من المعهد العالي للسينما، بدأت مشوارها الفني كمساعد مخرج ثاني في فيلم “131 أشغال” للمخرج نادر جلال في عام 1993. قامت بإخراج فيلمها القصير الأول بعنوان “قطار الساعة السادسة”، ثم عادت للعمل كمساعد مخرج في أفلام مشهورة مثل “هالو أمريكا”، “إتفرج يا سلام”، و”اللمبي” بطولة الفنان محمد سعد، و”إزاي تخلي البنات تحبك”.

أفلام من إخراج كاملة أبو ذكري

لاحقًا، قامت بإخراج أول أفلامها السينمائية بعنوان “سنة أولى نصب” في عام 2004، وأتبعته بأفلام أخرى مثل “ملك وكتابة”، “عن العشق والهوى”، و”واحد صفر”.

فيما يتعلق بالتلفزيون، قادت مسلسل السيت كوم “6 ميدان التحرير” عام 2009، ومسلسل “ذات” عام 2013، ومسلسل “سجن النساء” عام 2014.

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