شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثالث لسلسلة Good Omens يطرح خلال العام المقبل 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة أمازون برايم تجديد مسلسل Good Omens، لموسم ثالث، وذلك بعد طرح الموسم الثانى من العمل والذى تكون من ست حلقات في يوليو الماضى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME".

على أن يبدأ العمل على الموسم الثالث من سلسلة Good Omens خلال العام المقبل 2024، ويتم طرح حلقاته قبل نهاية نفس العام.



Good Omens

وتم تأجيل طرح الموسم الثانى من مسلسل Good Omens من العام الماضى 2022، إلى العام الجارى 2023، بسبب تأخر في مواعيد التصوير ومونتاج الموسم، حيث تم تصوير المسلسل خلال العامين 2021، و 2022.

ودار الموسم الثانى من Good Omens، حول قصصًا جديدة، خاصة مع إلقاء الضوء على الصداقة الغريبة بين Aziraphale، وهو ملاك صعب الإرضاء وتاجر كتب نادر، والشيطان Crowley، وذلك بعد أن كانا على الأرض منذ البداية ومع إحباط نهاية العالم، يعود Aziraphale و Crowley إلى الحياة السهلة بين البشر في سوهو بلندن عندما يمثل رسول غير متوقع لغزًا مفاجئًا.

وتم طرح مسلسل Good Omens عالميًا في مايو 2019، واستند إلى رواية، Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter، Witch ، بقلم تيري براتشيت ونيل جايمان، التي طرحت في الأسواق في عام 1990.

ويقوم ببطولة مسلسل Good Omens، كل من مايكل شين، ديفيد تينانت، جون هام، نيك أوفرمان، جاك وايتهول، ميراندا ريتشاردسون، أدريا أرجونا، مايكل ماكين، آنا ماكسويل مارتن، ميراي إينوس، وغيرهم.