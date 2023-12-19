شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام العرض المسرحي "أنوف حمراء" في الهناجر.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ في الثامنة من مساء يوم الخميس القادم 21 من ديسمبر الجاري العرض المسرحي أنوف حمراء على مسرح الهناجر.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون المشرف عليه الفنان شادي سرور تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ويخرجه محمد الصغير وهو من تأليفه بالإشتراك مع محمد السعدني.

العرض إعداد موسيقي لمحمد مصطفى واستعراضات هاني حسن وديكور ورشة الهناجر، ويلعب بطولته عدد من الفنانين الشباب هم محمد السعدني ونور شادي وباسم أمام وطارق الشرقاوي وماري جرجس وهاني عاطف وندى محمد وهالة محمد وسارة خزبك وعلي عبد الناصر وعلي حميدة ومحمد اسامة وحسن سليمان وعبد الرحمن.

وتدور أحداث العرض حول فرقة مسرحية تقوم بتقديم عرض أنوف حمراء والصعوبات التي تواجهها سواء مجتمعيا أو اقتصاديا وكيف يتعاملون معها.





يذكر أن محمد الصغير ممثل ومخرج مسرحي من خريجي الدفعة الأولى لمركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال وخريج مسرح عين شمس وأخرج عدد من العروض المسرحية منها frozen و التليفزيون. والموسم الاول من تياترو مصر، وشارك كممثل في راجل وست ستات والاولة في الغرام.