لـ أم كلثوم إبن وحيد.. وهذه حكايته!

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم أنها لم تلد في حياتها، وأنه لم يكن لديها ولد، ولكنها كانت تهتم بشكل كبير بعدة أطفال، حتى أنها تبنت طفلاً يدعى عادل إبراهيم السيد، وعاش معها في بيتها لمدة 12 عاماً، حيث إنتقل إلى منزلها على عمر الـ 5 أشهر، ورحلت عن الدنيا وهو في الثانية عشرة.



وعن هذا الأمر تحدث عادل مرة، وقال: "أنا من مواليد 1 سبتمبر/ أيلول 1963، ولدت بقرية طماي الزهايرة مسقط رأس أم كلثوم، وهى عمة جدي ( والد والدي ).. وكان والدي موظفا ببنك مصر، أثناء زيارته للخالدة أم كلثوم بالقاهرة وكان عمري وقتها 5 شهور تحملني والدتي على يديها فنظرت لي ماما ثومه فوجدتني ابتسم لها فقالت لوالدي: "عادل دمه شربات، وفجأة جاء عم عبد الرحمن السفرجي ومعه برقية تحمل نبأ سارا قرأتها أم كلثوم وقالت لوالدي: " عادل وشه حلو علىّ.. إيه رأيك تسيبه يقيم معي على طول "، وافق والدي لأن الأسرة لا تستطيع أن ترفض لها طلبا مهما كان وظلت والدتي جالسة بى في فيلا أم كلثوم لرعايتي وتربيتي، هذا ما عرفته من أبى وأمي عندما كبرت".