ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بعيد ميلاد والدتها، وخطفت الأنظار بجمالها وصغر سنها، وأكد الجمهور على إعجابهم بها بشكل كبير.

وعلقت ماهلاغا جابري على المنشور قائلة: "عيد ميلاد سعيد للمرأة الأكثر روعة التي أعطتنا الحياة ثم كرست حياتها لضمان أن تكون حياتنا مليئة بالحب والفرح والفرص التي لا نهاية لها. إن تضحياتكم ودعمكم الذي لا يتزعزع وحبكم اللامحدود قد ساهمت في تشكيل ما نحن عليه اليوم. في هذا اليوم المميز، لا أحتفل بميلادك فحسب، بل أيضًا بالحياة الاستثنائية التي عشتها من أجلنا.

أمي، لقد أعطيت كل ما لديك، والآن حان دوري. أعدك أن أضع كل قوتي لضمان حياة مريحة وسعيدة لك. رفاهيتك هي أولويتي، تمامًا كما جعلت رفاهتنا هي أولويتك. تحية للأم التي تستحق كل السعادة في العالم. احبك جدا".

كانت هذه تفاصيل خبر والدة ماهلاغا جابري شابة بعمر صغير وجمال ملفت.. وهكذا إحتفلت بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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