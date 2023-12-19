الكاستنج دايركتور أحمد تمام: تصالح المهن التمثيلية و تركواز و بداية مرحلة جديدة لصالح المهنة



ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الكاستنج دايركتور أحمد تمام عن سعادته بنتائج جلسة العمل المشتركة التي عقدها مساء أمس الأثنين مع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي ، وأكد تثمينه للنتائج التي انتهي اليها الاجتماع بالتصالح بين الطرفين، فيما يتعلق بوضع قواعد لترشيح و تشغيل أعضاء النقابة في الأعمال الفنية من خلال " تركواز ستديو " مع الالتزام بتشغيل نسبة ال ٩٠ % من الاعضاء و ١٠ % للتصاريح ، والعمل وفقا للآليات التي وضعتها نقابة المهن التمثيلية فيما يتعلق بالتشغيل بما يمنح الفرصة لأعضاء النقابة في التواجد بالأعمال الفنية بالشكل اللائق و تسويقهم فنيا بحسب ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي اتسم بالود والمحبة بين الطرفين .

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