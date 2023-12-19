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الكاستنج دايركتور أحمد تمام: تصالح المهن التمثيلية و تركواز و بداية مرحلة جديدة لصالح المهنة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الكاستنج دايركتور أحمد تمام عن سعادته بنتائج جلسة العمل المشتركة التي عقدها مساء أمس الأثنين  مع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي ، وأكد تثمينه للنتائج التي  انتهي اليها الاجتماع بالتصالح بين الطرفين،   فيما يتعلق بوضع قواعد لترشيح و تشغيل أعضاء النقابة في الأعمال الفنية من خلال " تركواز ستديو "  مع الالتزام بتشغيل نسبة ال ٩٠ % من الاعضاء و ١٠ % للتصاريح ، والعمل وفقا للآليات التي وضعتها نقابة المهن التمثيلية فيما يتعلق بالتشغيل بما يمنح الفرصة لأعضاء النقابة في التواجد بالأعمال الفنية بالشكل اللائق و تسويقهم فنيا بحسب ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي اتسم بالود والمحبة بين الطرفين .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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